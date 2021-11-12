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November 12 2021 - 03:40

الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي تتهم بيلاروس بالوقوف وراء أزمة المهاجرين

منذ 2 ساعة 12 November، 2021
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الامم المتحدة

اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي السلطات البيلاروسية بالتسبب في أزمة الهجرة على حدود بولندا.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج وإستونيا وإيرلندا وكذلك ألبانيا التي انضمت إلى هذه القائمة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إنها تدين “الاستغلال المنظم للناس، الذين تتعرض حياتهم ورفاهيتهم للخطر، كأداة في أغراض سياسية لبيلاروس”.

واتهمت الدول المذكورة السلطات البيلاروسية بالسعي إلى “زعزعة الأوضاع عند الحدود الخارجية للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي وصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان” داخل بيلاروس نفسها.

وأردفت: “نعرب سويا عن التضامن مع بولندا وليتوانيا ونحن على استعداد لبحث الإجراءات اللاحقة التي يمكننا اتخاذها لدعمهما، وكذلك التدابير ضد المتورطين في أعمال نظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو والمؤيدين له بمنح إمكانية العبور غير الشرعي للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.

وتتبادل بيلاروس والاتحاد الأوروبي اتهامات بافتعال أزمة هجرة من خلال جر حشود من المهاجرين غير الشرعيين، بالدرجة الأولى من العراق، إلى الحدود، وذلك وسط تصعيد التوترات السياسية بين الطرفين.

المصدر: وكالات

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