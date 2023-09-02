شركاء النصر، شاركونا رأيكم

اتهمت بيلاروس الجمعة، مستندة الى مقطع مصور، مروحية عسكرية لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بانتهاك مجالها الجوي “على علو منخفض جدا” وبعمق 1200 متر.

وقال حرس الحدود في بيلاروس على تلغرام إن “المروحية العسكرية البولندية إم آي-24 عبرت حدود الدولة بعد ظهر اليوم ثم عادت. تم إبلاغ الجانب البولندي بهذا الحادث”.

ونفت بولندا الجمعة أن تكون مروحية عسكرية تابعة لها قد انتهكت المجال الجوي لبيلاروس، واصفة ما أعلنته مينسك في هذا الصدد بأنّه “أكاذيب واستفزازات” على وقع توتر بين البلدين الجارين.

وقال المتحدّث باسم القيادة العملانية للقوات المسلّحة البولندية لفرانس برس إنّ “هذه أكاذيب واستفزازات من الجانب البيلاروسي. من المؤكّد أنّه لم يحصل انتهاك مماثل. وهذا مثبت في تقارير الطيار وتسجيلات نظام الرادار”.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية البولندي بافيل جابلونسكي “ربما يتعلق الأمر باستفزاز بيلاروسي، الأمر الذي سيكون منطقيا تماما”. واضاف لقناة “بولسات نيوز” التلفزيونية “سنحلل الوضع. لكن ينبغي التعامل مع تصريحات الجانب البيلاورسي بحدّ أقصى من الحذر”.

ويأتي ذلك بعدما استدعت بيلاروس الجمعة ممثّل مينسك في بولندا، البلد العضو في حلف شمال الاطلسي، منددة بانتهاك “غير مقبول” لمجالها الجوي من جانب مروحية عسكرية.

وقالت وزارة الخارجية “لفت الدبلوماسيون البيلاروس انتباه الجانب البولندي إلى الطابع غير المقبول لهذا الانتهاك وحضوا وارسو على اتخاذ إجراءات لمنع حوادث مماثلة في المستقبل”.

المصدر: ا ف ب