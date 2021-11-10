القومي وحماس في البقاع: التمسك بنهج المقاومة بكافة أشكالها طريقا وحيدا لتحرير فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2021 - 19:16

القومي وحماس في البقاع: التمسك بنهج المقاومة بكافة أشكالها طريقا وحيدا لتحرير فلسطين

منذ 11 mins 10 November، 2021
المنار
المنار
لبنان

استقبل عميد الدفاع منفذ عام بعلبك في الحزب السوري القومي الاجتماعي علي عرار، بحضور منفذ عام البقاع الغربي نور غازي ومنفذ عام زحلة جابر جابر وعضو المجلس القومي نضال منعم، في مكتب منفذية زحلة، وفدا من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” برئاسة المسؤول السياسي للحركة في البقاع محمود بركة.

واكد المجتمعون خلال اللقاء، بحسب بيان للقومي، “التمسك بنهج المقاومة بكافة أشكالها وسبلها طريقا وحيدا لتحرير فلسطين”. وشددوا على أن “أهم حالات المواجهة ضد العدو المحتل تتمثل في الوحدة الوطنية الفلسطينية التي يجب أن تبقى في رأس سلم الأولويات. كما توقفوا عند معاناة أبناء شعبنا نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تصيبهم، وظهرت أكثر من أي مكان في مخيمات الصمود والعودة، بخاصة بعد تراجع تقديمات وكالة الأونروا نتيجة الضغوط التي تمارس من قبل حلفاء كيان الاحتلال لفرض مزيد من الحصار على الفلسطينيين”. ونوهوا ب”الإدارة المتميزة التي تتبعها المقاومة في سبيل إنجاز صفقة التبادل التي تهدف إلى تحرير جميع الأسرى من معتقلات العدو”، مسجلين للمقاومة “حرصها على انتزاع حرية قادة المقاومة من عميد الأسرى في معتقلات الاحتلال الرفيق يحيى سكاف وصولا إلى مروان البرغوثي وأحمد سعدات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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