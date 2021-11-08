مساعد وزير الخارجية الايرانية يبحث سبل التعاون الثنائي مع مسؤولي إقليم كردستان العراق

والتقى صفري الليلة الماضية محافظي السليمانية وحلبجة ورؤساء الغرف التجارية ورئيس اتحاد المصدرين والمستوردين في كردستان العراق في مبنى القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية بمدينة السليمانية، بحضور كبار تجار محافظتي السليمانية وحلبجة.

ودعا المسؤولون الاقتصاديون المشاركون في الاجتماع الذين بحثوا بعض المشاكل والعقبات التي تعترض توطيد العلاقات بين الجانبين إلى حل المشاكل بهدف مواصلة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واشار مساعد وزير الخارجية إلى قدرات وفرص التعاون العديدة والقواسم المشتركة التاريخية والدينية والثقافية ابين إيران وكردستان العراق كما أشار إلى الإمكانات العالية للشركات الإيرانية والجودة العالية لمنتجاتها معلنا استعداد هذه الشركات للاستثمار المشترك في إقليم كردستان.