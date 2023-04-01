هل سيتوقّف النفط الكردي عن الوصول إلى الكيان الصهيوني؟

أفاد موقع القناة 12 العبرية أن الكيان الصهيوني يستورد منذ سنوات النفط من الإدارة الكردية في شمال العراق، عبر خط أنبوب إلى مرفأ جيهان في تركيا، ومن هناك في ناقلات نفطٍ إلى الكيان المؤقت. واعتباراً من يوم السبت الفائت أوقف ضخ النفط عبر هذا الأنبوب بسبب أمر تحكيم من غرفة التجارة الدولية في باريس، التي حكمت بأنه يجب قبول ادِّعاء الحكومة في بغداد أن ليس للأكراد حق بيع النفط بصورة مستقلة، وأمرت تركيا بدفع تعويضات بقيمة 1.4 مليار دولار.

ولفت الموقع إلى أن الكيان الصهيوني يستورد نفطاً كردياً بكمياتٍ محدودة وهناك موارد بديلة، لكن شراء النفط منح بُعداً اقتصادياً للعلاقات القديمة القائمة كردستان والكيان الصهيوني .

المصدر: القناة 12 العبرية