مستشفى رفيق الحريري: 11 حالة حرجة ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2021 - 18:36

مستشفى رفيق الحريري: 11 حالة حرجة ولا وفيات

منذ 1 ساعة 7 November، 2021
مستشفى رفيق الحريري الحكومي
لبنان

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 11 حالة حرجة لديه.
وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 153
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 27
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1380
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 11
– حالات وفاة: 0

وأشار التقرير الى ان “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس. رقم الهاتف 01832070”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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