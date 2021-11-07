العدو الاسرائيلي يواصل احتجاز أحد أبطال نفق الحرية الاسير يعقوب القادري بأوضاع مأساوية

أعلنت “هيئة شؤون الاسرى والمحررين” أن “الأسير يعقوب القادري أحد الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع أيلول الماضي يواجه العزل الانفرادي داخل زنازين سجن ريمونيم الصهيوني في ظروف اعتقالية صعبة للغاية”.

وأضافت الهيئة الاحد أن “ادارة السجون تتعمد في احتجاز قادري بظروف معيشية مأساوية بشكل مخالف لكل الاتفاقيات الدولية الإنسانية والقانونية التي تكفل بحق الاسرى المعتقلين”، وتابعت أن “سلطات الاحتلال تحتجز قادري الذي دخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال داخل قسم رقم 12 والمخصص للسجناء الجنائيين حيث تم وضعه في زنزانة معتمة وقذرة للغاية ذات الرائحة الكريهة تفتقر الى أدنى مقومات الحياة الآدمية”.

المصدر: فلسطين اليوم