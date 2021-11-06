النائب عز الدين يبحث مع من فتح تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين في المخيمات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2021 - 15:22

النائب عز الدين يبحث مع من فتح تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين في المخيمات

منذ 2 ساعة 6 November، 2021
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لبنان

استقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين في مكتبه بمدينة صور، وفداً من حركة فتح برئاسة مسؤول العلاقات السياسية في منطقة صور العميد جلال أبو شهاب، بحضور معاون مسؤول العلاقات العامة في المنطقة السيد ابو وائل زلزلي.

وكانت مناسبة قدم فيها الوفد شرحاً وافياً حول تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع المعيشية الصعبة التي يتعرض لها اللاجئ في المخيمات من ضغوطات حتى من الاونروا التي تقلص مساعداتها بشكل ملفت.

وقدم الوفد الشكر للأخوة في قيادة حزب الله وسعادة النائب على مساعدتهم في تقديم المازوت الإيراني للمخيمات .

بدوره رحب عز الدين بالوفد مؤكداً أن القضية الفلسطينية حاضرة في وجداننا وبالنسبة لنا موضوع القدس أرض الأنبياء والرسل لها خلفية عقائدية وموقفنا منها ليس سياسي بل هو موقف مبدئي، ونحن سنكمل المشوار حتى التحرير التام.

وأضاف النائب عز الدين إن معاناتنا ومعاناة الشعب الفلسطيني في المخيمات واحدة، ونحن لا نميز بين لبناني وفلسطيني، وسنعمل بالتعاون مع الحركات الفلسطينية على كسر هذا الحصار الاقتصادي الذي يفرضه العدو علينا وما باخرة المازوت إلا بداية مسار.

المصدر: موقع المنار

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