البرهان اتفق مع بلينكن على الإسراع في تشكيل حكومة للسودان

أكّد مكتب القائد العام للجيش ​السوداني​عبد الفتاح البرهان​، أنّه اتّفق مع وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​، خلال اتصال هاتفي، على الإسراع في تشكيل حكومة للسودان.

وأشار في بيان، إلى أنّ “الجانبين أكّدا ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي، وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقاليّة، والإسراع في تشكيل الحكومة”.

وكان قد أعلن التلفزيون السوداني، في وقت سابق اليوم، أنّ البرهان أَمر بإطلاق سراح 4 وزراء في حكومة عبد الله حمدوك، هم: حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم، ويمثّلون وزارات الإعلام والنقل والاتصالات والشباب والرياضة.

المصدر: وكالات