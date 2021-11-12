قاض سوداني يطالب شركات الاتصالات بتوضيحات حول استمرار قطع الإنترنت – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2021 - 06:44

قاض سوداني يطالب شركات الاتصالات بتوضيحات حول استمرار قطع الإنترنت

منذ 43 mins 12 November، 2021
علم السودان
علم السودان
السودان - عربي وإقليمي

أمر قاض سوداني شركات الاتصالات بتقديم توضيحات حول سبب استمرار انقطاع الإنترنت رغم أمر قضائي قبل يومين بإعادة الاتصالات التي انقطعت منذ سيطرة الجيش على السلطة في البلاد.

وكرر القاضي اليوم الأمر لشركات الاتصالات بإعادة خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول التي انقطعت في أنحاء السودان منذ سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي، وهو ما عرقل جهود الجماعات المعارضة للمجلس العسكري لتعبئة حملة عصيان مدني وإضرابات احتجاجا على الانقلاب.

وصدر الأمر القضائي بإعادة خدمات الإنترنت على الفور يوم الثلاثاء استجابة لشكوى من جمعية حماية المستهلك السودانية.

يذكر أن الانقلاب الذي شهدته البلاد أوقف العمل باتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين الذي تم التوصل إليه بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019 وكان من المفترض أن يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية بحلول أواخر عام 2023.

المصدر: وكالة رويترز

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