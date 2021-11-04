الرئيس ميقاتي في بعبدا وعين التينة، ويدعو قرداحي لتغليب المصلحة الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2021 - 17:52

الرئيس ميقاتي في بعبدا وعين التينة، ويدعو قرداحي لتغليب المصلحة الوطنية

منذ 1 ساعة 4 November، 2021
نجيب ميقاتي
لبنان

عقدَ رئيسُ الحكومةِ نجيب ميقاتي سلسلةَ لقاءاتٍ في اطارِ الاتصالاتِ التي يُجريها للتعاملِ معَ الضغطِ السعودي على لبنان.
وزارَ ميقاتي رئيسَ الجمهوريةِ العماد ميشال عون في قصر بعبدا وأطلعَه على نتائجِ اجتماعاتِه على هامشِ مؤتمرِ الأممِ المتحدة للمناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية. وعقبَ اللقاء، أعلن الرئيسُ ميقاتي أنّه اتفقَ معَ الرئيس عون على خارطةِ طريقٍ لإخراجِ لبنانَ من أزمتِه الحالية.
كما زار الرئيس ميقاتي عينَ التينة ووضعَ رئيسَ مجلس النواب نبيه بري في أجواءِ زيارته إلى غلاسكو واجتماعاتِه هناك.

المصدر: قناة المنار

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