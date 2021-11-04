الرئيس ميقاتي في بعبدا وعين التينة، ويدعو قرداحي لتغليب المصلحة الوطنية

عقدَ رئيسُ الحكومةِ نجيب ميقاتي سلسلةَ لقاءاتٍ في اطارِ الاتصالاتِ التي يُجريها للتعاملِ معَ الضغطِ السعودي على لبنان.

وزارَ ميقاتي رئيسَ الجمهوريةِ العماد ميشال عون في قصر بعبدا وأطلعَه على نتائجِ اجتماعاتِه على هامشِ مؤتمرِ الأممِ المتحدة للمناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية. وعقبَ اللقاء، أعلن الرئيسُ ميقاتي أنّه اتفقَ معَ الرئيس عون على خارطةِ طريقٍ لإخراجِ لبنانَ من أزمتِه الحالية.

كما زار الرئيس ميقاتي عينَ التينة ووضعَ رئيسَ مجلس النواب نبيه بري في أجواءِ زيارته إلى غلاسكو واجتماعاتِه هناك.

المصدر: قناة المنار