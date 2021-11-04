مقتل ثلاث نساء بإطلاق نار شرق الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 4 2021 - 09:02

مقتل ثلاث نساء بإطلاق نار شرق الولايات المتحدة

منذ 2 ساعة 4 November، 2021
الشرطة الاميركية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

لقيت ثلاث نساء مصرعهن وأصيبت أخريان بجراح جراء حادث إطلاق نار في شرق الولايات المتحدة مساء أمس الأربعاء.

وأفادت الشرطة في مدينة نورفولك بولاية فيرجينيا بأن ثلاث نساء قتلن في الموقع ونقلت اثنتان إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إطلاق نار جراء ما وصفته الشرطة بأنه خلاف عائلي محتمل.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الشرطة المحلية لاري بون أن رجلا أطلق النار على امرأة في أحد المجمعات السكانية بالمدينة وانصرف من الموقع، لكنه رجع عندما هرعت أربع نساء أخريات لنجدتها، فأطلق النار عليهن أيضا.

وأضاف رئيس الشرطة أنه تم القبض على المشتبه بإطلاقه النار في وقت لاحق من نفس اليوم.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة