الداود زار وزير الاشغال وعرضا للملفات الإنمائية في قضاء راشيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 3 2021 - 17:22

الداود زار وزير الاشغال وعرضا للملفات الإنمائية في قضاء راشيا

منذ 1 ساعة 3 November، 2021
ceeeb948d9b1c5d0671c8566132ba142
لبنان

زار نائب الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي طارق الداود وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في مكتبه في الوزارة، وتم عرض للملفات الإنمائية في قضاء راشيا.

وأكد الداود في بيان “حرص الوزير حميه في متابعة الملفات الإنمائية التي تخص المنطقة، مبديا إستعداده للتعاون من أجل المصلحة العامة”.

ولفت الداود الى “ما يسعى إليه وزير الأشغال في ما يتعلق بالتواصل مع سوريا والإنفتاح على الشرق والعمل على تأهيل المرافئ ومطار بيروت الدولي وما تحمله هذه الخطوة من نتائج إيجابية على لبنان خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها وحاجتنا للمشاريع التي تعنى بتأهيل المرافق العامة وتأمين الدعم المالي لها”.

المصدر: مراسل الموقع

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة