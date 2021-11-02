أسير مضرب عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي يفقد من وزنه 17 كيلو

أكدت “مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى” في فلسطين أن “الأسير لؤي ساطي محمد الأشقر (45 عامًا) من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 23 على التوالي رفضًا لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تحويله للاعتقال الإداري التعسفي بدون أي تهمة، وفقد من وزنه 17 كيلو”.

وأفاد الأسير لؤي الأشقر في رسالة له أنه “مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة تسلمه قرار الاعتقال الإداري بتاريخ 10/10/2021م رفضًا لقرار اعتقاله الإداري الجائر، وهو يرفض إجراء الفحوصات الطبية أو تلقي أي مدعمات أو فيتامينات وفقط يشرب الماء”، أشار إلى أنه “فقد من وزنه 17 كيلو غرام، لافتًا أن كل غرام ينقص من وزنه يرفع من معنوياته”.

وقال الأسير الأشقر “حتى الآن أنا مؤمن بما أقوم به رغم محاولات إدارة السجن إقناعي بفك إضرابي وأنا أسير نحو الهدف المنشود الذي رسمته لنفسي من بداية الطريق وأملي بالله أولا ثم بالمخلصين”.

المصدر: فلسطين اليوم