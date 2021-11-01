كورونا في الصين.. تسجيل 92 إصابة جديدة

أعلنت اللجنة الصحية في الصين، اليوم الاثنين، عن تسجيل 92 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعا من 71 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 59 من الإصابات الجديدة محلية، ارتفاعا من 48 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24، ارتفاعا من 23 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وأعلنت اللجنة أمس الأحد أن موجة التفشي الأخيرة لفيروس كورونا في الصين امتدت إلى 14 مقاطعة، حيث تم تسجيل حالات إصابة محلية العدوى وحالات بدون أعراض خلال الـ14 يوما الماضية.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97243 ، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المصدر: وكالة رويترز