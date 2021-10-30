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October 30 2021 - 02:20

مدمرة “بورتر” الصاروخية الأمريكية تتجه إلى البحر الأسود

منذ 1 ساعة 30 October، 2021
مدمرة بورتر الصاروخية الاميركية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن الأسطول السادس الأمريكي أن المدمرة الصاروخية “بورتر” توجهت إلى البحر الأسود في إطار عمليات الناتو في المنطقة.

وكتب الأسطول السادس على “تويتر”، يوم الجمعة، أن سفينة “بورتر” بدأت بالتوجه شمالا إلى البحر الأسود للتعامل مع حلفائنا وشركائنا من الناتو في المنطقة”.

وأعلنت القوات البحرية الأمريكية أن قوات الأسطول السادس الأمريكي بإسناد قوات الناتو، تبدأ عملياتها في البحرين الأسود والأبيض المتوسط.

وستكون مقرات القوات على متن المدمرة “ماونت ويتني”، ومن المقرر أن تنفذ القوات “المهام لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة”، حسبما جاء في البيان.

المصدر: وكالة نوفوستي

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