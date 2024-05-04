الضفة الغربية | الاحتلال يشنّ عملية عسكرية في بلدة دير الغصون شمالي طولكرم… والمقاومة تتصدى ببسالة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 4 2024 - 14:34

الضفة الغربية | الاحتلال يشنّ عملية عسكرية في بلدة دير الغصون شمالي طولكرم… والمقاومة تتصدى ببسالة

منذ 24 mins 4 May، 2024
شنّ الاحتلال عملية عسكرية في بلدة دير الغصون شمالي طولكرم
شنّ الاحتلال عملية عسكرية في بلدة دير الغصون شمالي طولكرم
عربي وإقليمي - فلسطين

في الضفة الغربية المحتلة، دمرت جرافات الاحتلال منزلاً حاصرته لساعات في بلدة دير الغصون شمالي طولكرم وسط استمرار الاشتباكات المسلحة مع مقاومين فلسطينيين. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعة متأخرة من الليل.

وأعلنت كتائب القسام في طولكرم في بيان مقتضب أن مقاوميها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال في دير الغصون.

وأكد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال انتشلت جثماناً من تحت أنقاض المنزل الذي هدمته في دير الغصون بطولكرم في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنها تحتجز الجثمان.

وكانت وسائل الإعلام الفلسطينية أكدت أن جرافات الاحتلال انتشلت جثمان شهيد بعد هدم المنزل في بلدة دير الغصون ومنعت الإسعاف من الوصول إليه. كما قالت إن أكثر من 50 آلية للاحتلال تحاصر بلدة دير الغصون بطولكرم وتفرض حظر تجوال.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفاد أن قوات الاحتلال تمنع طواقمها من الوصول الى أحد الشهداء في محيط المنزل في دير الغصون.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات جديدة إلى دير الغصون في طولكرم بالضفة الغربية حيث تنفذ عملية عسكرية منذ نحو 10 ساعات.

اعتقال فلسطينيين وهجوم مستوطنين في الخليل… والاحتلال يقتحم مدينة دورا

كما أفادت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من عرب الزويدين في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأضافت أن مستوطنين هاجموا رعاة الأغنام في عرب الزويدين بمسافر يطا واشتبكوا معهم.

وقامت قوات الاحتلال باقتحام قرية خرسا جنوب مدينة دورا بالضفة الغربية، وأغلقت شوارعها.

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في نابلس

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعات الفجر الأولى، وداهمت عددا من المنازل، قبل أن تعتقل الشبان. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام العدو أن المستهدفين في عملية دير الغصون بطولكرم نفذوا عملية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أدّت لمقتل جندي، حسب زعمها.

وفي السياق، قال القيادي بحماس محمود مرداوي لقناة الجزيرة إن الاحتلال يحاول منع الضفة الغربية من أداء دور يخفف عملية الإبادة بغزة.

المصدر: موقع المنار+مواقع إخبارية

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة