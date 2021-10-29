الحلبي: وزارة الصحة ستتولى تلقيح التلامذة وافراد الأسرة التربوية بلقاح فايزر المضاد كورونا

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي ان وزارة الصحة العامة ستتولى عبر فرقها الميدانية عملية التلقيح بلقاح فايزر للتلامذة وافراد الأسرة التربوية والعاملين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الحلبي الجمعة “ضمن إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة وبهدف الحماية من تفشي وباء كوفيد-19، والتخفيف من الإصابات للفئات المستهدفة كأولوية لتخفيف الحالات التي تستدعي العناية الفائقة، ستتولى وزارة الصحة العامة من خلال العيادة النقالة وعبر فرقها الميدانية عملية التلقيح بلقاح فايزر للتلامذة وافراد الأسرة التربوية والعاملين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس المسبب لعدوى كوفيد-19”.

وتابع الحلبي “لذلك وحرصا على صحة وسلامة التلاميذ وأفراد الاسرة التربوية والعاملين، يطلب إلى جميع مديري الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة:

أولا: ارسال نموذج التعهد الى ذوي التلامذة الذين هم من مواليد 2010 وما فوق بهدف ملء كل المعلومات في النموذج والتوقيع عليه وإعادته الى المؤسسة التربوية.

ثانيا: يتكفل مدير المؤسسة وعلى مسؤوليته الشخصية تسجيل بيانات التلامذة الذين هم من مواليد 2010 وما فوق وافراد الأسرة التربوية والعاملين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس المسبب لعدوى كوفيد-19 باستخدام الرابط التالي:

https://covax.moph.gov.lb/offlinevaccine وذلك بعد اخذ موافقة ذوي التلامذة وباعتماد اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين ستزود بهما جميع المؤسسات التربوية من الوحدة المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي، وستتولى وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي التواصل مع مدير المؤسسة لإجراء اللازم”.

واضاف الحلبي ان “وزارة التربية والتعليم العالي، اذ تعلق أهمية كبرى على دور إدارات الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة في انجاح حملة التلقيح لفيروس الكورونا المسبب لمرض الكوفيد-19 للحد من انتشارالأوبئة، تؤكد التقيد بما ورد أعلاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام