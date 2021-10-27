الجيش اليمني واللجان الشعبية يستعيدون مديرية الجوب الاستراتيجية جنوب مدينة مأرب

طهر مجاهدو الجيش اليمني واللجان الشعبية مديرية الجوبة الاستراتيجية جنوب مدينة مأرب.

وأفاد مصدر خاص لقناة المسيرة، اليوم الأربعاء، بأن”الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، موضحا أن السلطة المحلية في منطقة مراد تستعيد الاستقرار والأمن في المديرية بمحافظة مأرب”.

تأتي استعادة مديرية الجوبة على تخوم مدينة مأرب في سياق الانتصارات الميدانية المتلاحقة لتحرير كامل المحافظة من دنس الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في مؤتمر صحفي له، الأحد، قد كشف عن نتائج عملية ” ربيع النصر ” في محافظتي شبوة ومأرب والتي انتهت بتحرير مساحة تقدر بأكثر من 3200 كم مربع.

وأوضح العميد سريع أن”قواتنا المسلحة واصلت تحقيق الإنجازات الميدانية وهي بصدد تحرير البلاد بدحر قوى العدوان والعملاء والمرتزقة.. مضيفا أن هذه العمليات أدت الى تحرير مناطق واسعة من عدة محافظات ناهيك عن تكبيد العدو خسائر كبيرة”.

المصدر: المسيرة