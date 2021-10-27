عشرات الشهداء والجرحى بهجوم لإرهابيي داعش على قرية في المقدادية بديالى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2021 - 01:08
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المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: لا يمكن أبدا السكوت عن كرامات الناس ودمائها ولا عن دفع الناس نحو اليأس
الشيخ قبلان: لا يمكن ترك الناس للمجهول عبر محرقة أسعار النفط الجنونية والتخلي الحكومي المعيب
الشيخ قبلان: البلد لا يحتاج الى معجزة بل الى رجال قرار يقلبون الطاولة بوجه الوصاية الامريكية
الرئيس ميشال عون خلال لقائه البطريرك الجديد للأرمن الكاثوليك: لا عودة للحرب الأهلية وتداعيات الأحداث الأخيرة قد طويت
الرئيس عون أكّد على استقلالية القضاء بالنسبة للتحقيقات الجارية في انفجار المرفأ وعلى ضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراها
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي يجول على الرؤساء الثلاثة ويبحث معهم الاوضاع العامة
البطريرك الراعي: اتفقت مع الرؤساء على ضرورة العودة للدستور لحل كل المشاكل
اللجان النيابية المشتركة تؤكّد على ما تم إقراره في الهيئة العامة لجهة موعد الانتخابات في 27 آذار وحق المغتربين بالتصويت
النائب حسن عز الدين: نحن مع إجراء الانتخابات في وقتها ومع تسهيل كل الإجراءات
النائب إيهاب حمادة: أداء القاضي طارق البيطار مسيس والقضاء في هذه اللحظة أصبح معنياً بأن يدافع عن نفسه
رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس يعلن تعليق التحرك والاضراب لقطاع النقل الذي كان مقررا صباح الاربعاء
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: استمرار حصار قطاع غزة جريمة يجب انهاؤها دون تنازلات
مواجهات بين قوات العدو الصهيوني والشباب الفلسطينيين في عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شابا وتعتدي على آخر بالضرب بالقرب من المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة
رويترز عن مصادر أمنية: مقتل 11 شخصاً واصابة 15 آخرين في هجوم شنه مسلحون في قرية بمحافظة ديالى العراقية
رئيس المجلس العسكري في السودان: لم نصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير رغم أننا طرحنا 3 مبادرات للحل
عبد الفتاح البرهان: هدفنا رؤية حكومة انتقالية تدير السودان وتفرّغ القوات المسلحة لمهامها بعيداً عن السياسة
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعيّن السنغافورية نولين هيزر مبعوثة جديدة لبورما
منصة يوتيوب تعلق أنشطة قناة الرئيس البرازيلي لمدة أسبوع بعد نشر فيديو فيه معلومات خاطئة تربط لقاح كورونا بالإيدز
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
عشرات الشهداء والجرحى بهجوم لإرهابيي داعش على قرية في المقدادية بديالى
منذ 2 ساعة
26 October، 2021
عاجل
العراق
داعش في العراق
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