عشرات الشهداء والجرحى بهجوم لإرهابيي داعش على قرية في المقدادية بديالى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2021 - 01:08

عشرات الشهداء والجرحى بهجوم لإرهابيي داعش على قرية في المقدادية بديالى

منذ 2 ساعة 26 October، 2021
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