الاسير عارضة يوجه رسالة لأهالي غزة

وجه “قائد عملية انتزاع الحرية من نفق معتقل جلبوع” الاسير محمود عارضة رسالة لى اهالي قطاع غزة من داخل عزله الانفرادي في سجن “أيالون” الصهيوني.

وقال الاسير عارضة “رسالتنا إلى غزة أننا كنا في جبال الجليل الأسفل تشرئب أعناقنا وتطير هممنا في السماء عاليًا تعانق روح القسام ونحن نسمع الصدى القادم من غزة ليرعد ويبرق ويهدد ويواسينا في الطريق وكأن السفينة كانت تنزل علينا بفعل سرايانا”.

وأكد الاسير عارضة أنه يجدد عهد الدماء التي سالت في مذبحة اللد وأنه يربط بذاك الخيط الممدود من مسجدها إلى الشجاعية ومخيم جنين، وقال “لقد كسرنا هيبتهم وحطمنا أنياب الوحش وحولناه إلى وهم من غبار”.

وشكر الاسير عارضة “اهالي غزة ولكل الأحرار في العالم الذين وقفوا مصطفين خلف كوكبة الحرية”، وتابع “الشكر إلى وسائل الاعلام والتواصل وكل من اصطف بجانبهم”، واعتذر عن “كل تقصير بحق من وقف معهم ولم يقدم له الجزاء”.

المصدر: فلسطين اليوم