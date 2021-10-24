حماس لأهالي الأسرى: الفرج بات قاب قوسين أو أدنى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الأسرى والشهداء زاهر جبارين أن “المقاومة قطعت عهدا على نفسها بأن يعود كل أسير غائب إلى أحضان أهله ومحبيه”، وقال “المقاومة أوصلت رسالة للعالم عبر معركة سيف القدس بأن النصر يعقبه نصر، وستفرض المقاومة شروطها على هذا المحتل، وستطرده من الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف جبارين “نقدر الوجع الذي تعيشه كل أم أسير ومفقود وتحلم بلحظة العودة واحتضانه، هذا الوجع لن تمر عليه المقاومة مرور الكرام، فقد قطعت المقاومة عهدا على نفسها بأن يعود كل غائب إلى أحضان محبيه”، وطمأن “أهالي الأسرى بأنهم في عين المقاومة وأن رسالة ذويهم وصلت لقيادة القسام”.

ودعا جبارين “ذوي الأسرى والمفقودين الأردنيين لضرورة التحلي بالصبر لأن النصر والفرج بات قاب قوسين أو أدنى”، مطالبا إياهم “برفع الرؤوس عاليا والفخر بأبنائهم لأنهم أثخنوا في العدو وأوجعوه”، ومشددا على أن “الأسرى خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.

المصدر: فلسطين اليوم