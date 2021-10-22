أسرى الجهاد يعلقون إضرابهم عن الطعام ويحققون انتصارًا جديدًا على السجان

أعلنت الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي داخل السجون، مساء الخميس، تعليق أسرى الجهاد داخل سجون الاحتلال الإضراب عن الطعام بعد تسعة أيام متتالية من الأضراب.

كما أعلنت الهيئة القيادية، انتصار الأسرى في معركة الأمعاء الخاوية ضد انتهاكات الاحتلال بحقهم، موضحةً أن “التفاصيل في الساعات المقبلة”.

من جهته، أكد عضو الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي الأسير ثابت مرداوي، أمس، أن “أسرى الجهاد سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام، الخميس، في حال عدم الاستجابة لمطالب الهيئة القيادية العليا”، وهي عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عملية جلبوع في السادس من آب/أغسطس الماضي.

وتشمل مطالب الأسرى إلغاء العقوبات التي تصل إلى ما يقارب 4 مليون شيقل، والتي فرضت على نحو 400 أسير من أسرى الجهاد في كافة السجون.

وخاض 250 أسيراً من أسرى الجهاد الإسلامي في معتقلات العدو، إضرابهم المفتوح عن الطعام، الثلاثاء الماضي، رفضًا لانتهاكات الاحتلال ضدهم، منذ محاولة 6 أسرى التحرّر من سجون جلبوع.

المصدر: فلسطين اليوم