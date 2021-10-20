الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الفلسطينيين بدر وشريده

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحاده أصدرت حكمين بحق الفلسطينيين بلال ضرار بدر ومحمد شريده لإقدامهما على الأراضي اللبنانية، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن الى الإنتماء الى مجموعة إرهابية مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وعلى المشاركة في الإقتتال الداخلي بين المنظمات الفلسطينية داخل مخيم عين الحلوة والإستنفارات والإشتباكات التي دارت بينهما.

وقضى الحكمان بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق كل منهما، وتجريدهما من حقوقهما المدنية وإلزامهما تقديم بندقية حربية.

المصدر: االوكالة الوطنية للاعلام