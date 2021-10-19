وفد من حزب الله جال على الفاعليات العلمائية في صيدا مهنئا بذكرى المولد النبوي

جال وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر، على الفاعليات العلمائية في مدينة صيدا، مقدما التهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وشملت الجولة الشيخ الدكتور صادق النابلسي حيث اطمأن على صحة العلامة الشيخ عفيف النابلسي، المفتي الشيخ احمد نصار، قيادة وعلماء جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ غازي حنينه، مفتيي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان والجعفري الشيخ محمد عسيران، مشايخ مجلس علماء فلسطين في لبنان، ومشايخ الهيئة الإسلامية الفلسطينية للرعاية والإرشاد، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود والشيخ حسام العيلاني. وكانت الجولة مناسبة للتباحث في القضايا اللبنانية والتي تهم المنطقة.

وأشار بيان للحزب إلى أن “المفتي سوسان هنأ الوفد بحلول المولد النبوي الشريف وشدد على دور المقاومة في مواجهة “اسرائيل” وحيا المقاومة الفلسطنية وأهلنا الصامدين في فلسطين في ذكرى المولد”.

أضاف “أن الشيخ ماهر حمود هنأ الوفد أيضا بالذكرى الشريفة”، وقال: “تأتي ذكرى مولد الرسول هذا العام مع تطورات في مواجهة مع قوى الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبنماذج وعناوين مختلفة تستهدف امننا واقتصادنا ومجتمعاتنا، لافتا إلى أننا “نتفاءل في هذه الذكرى العظيمة ان يفتح باب جديد للخير في هذه الامة مفتخرين بإنجازات المقاومة في لبنان وفلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام