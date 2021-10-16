وزير التربية: مطالب القطاعين العام والخاص محقة

رأى وزير التربية في لبنان عباس الحلبي أن “مطالب القطاعين العام والخاص محقة”، وأكد “السعي لإقرار قانون الـ500 مليار الذي قد يساعد في تغطية المصاريف التشغيلية للمدارس”.

وقال الحلبي السبت إن “هناك مستحقات للمدارس المجانية وغير المجانية منذ 5 سنوات يسعى مع وزارة المالية للافراج عن جزء منها مع وزارة المالية”.

وأعلن الحلبي عن “مناهج جديدة يعمل على إطلاقها خلال عامين بمساعدة الاونيسكو والمكتب الثقافي البريطاني وستأخذ في الاعتبار الطلاب ذوي الحاجات والصعوبات التعلمية وستحاكي المستقبل”.

وتمنى الحلبي “على أساتذة التعليم الرسمي العودة الى التدريس”، واعدا “بالسعي معهم حتى تحقيق المطالب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام