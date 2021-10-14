تجمع علماء عكار طالب الحكومة بتسلم مسؤولياتها وانقاذ البلد

توجه “تجمع علماء عكار” إلى الحكومة اللبنانية وقوفا على الاحداث الخطرة والدامية التي شهدها لبنان اليوم والتي كادت ان تؤدي بالبلد الى المجهول لتحمل مسؤولياتها بجدية وإنقاذ لبنان من على شفير هاوية الحرب الأهلية”.

وأهاب بـ “موقف الجيش والقوى الأمنية التي سارعت إلى التصدي للفتنة وضبط الوضع”.

وحيا التجمع “حكمة سماحة سيد المقاومة ودولة الرئيس نبيه بري في الإسراع في ضبط الشارع وعدم الإنجرار إلى الفتنة الخارجية التي تفرض على لبنان”، داعيا إلى “تحقيق جدي وشفاف ومسؤول لما حصل من إجرام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام