الضمان الإجتماعي يقفل أبوابه غداً حداداً

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي “إقفال كل مكاتب الصندوق ومديرياتها، كما ويتقدم باسمه وباسم إدارة الضمان ومستخدميه بأحر التعازي من اللبنانيين جميعا ومن ذوي الشهداء وبخاصة الذين ارتقت أرواحهم اليوم في محلة الطيونة في بيروت، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى”، آملا في “أن يعم الأمن والأمان في وطننا الحبيب لبنان وأن ينتصر على كل من يريد له أن يغرق في آتون الفتن والأزمات”.

وجاء في البيان أن الإقفال يأتي: “عملا بالمذكرة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والتي تضمنت: يعلن يوم الجمعة 15/10/2021 يوم إقفال عام حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيحة أحداث اليوم”…

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام