تجمع العلماء: لإقالة البيطار وإحالته على التفتيش القضائي

دعا “تجمع العلماء المسلمين” في بيان، “الحكومة اللبنانية إلى اجتماع عاجل تقرر على أساسه إقالة القاضي طارق البيطار وإلغاء القرارات الصادرة عنه كافة، والطلب من المجلس العدلي تعيين قاض آخر مكانه”.

وطلب من “مجلس القضاء الأعلى إحالة القاضي طارق البيطار على التفتيش القضائي بشبهة الدخول في مؤامرة مشبوهة لضرب السلم الأهلي بالتعاون مع دول خارجية”، مطالبا “القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام بإجراء تحقيقات مكثفة للقبض على القناصين والتحقيق معهم لمعرفة الجهات التي دفعتهم للقيام بهذا العمل الإجرامي، وإذا ما ثبت أنهم ينتمون إلى القوات اللبنانية فليعمل على حل هذا التنظيم وإعادة رئيسه إلى السجن لإخلاله بموجبات استفادته من العفو العام على جرائمه السابقة”، محذرا من “العمل على تهريب القناصين والادعاء أن الجيش وصل ولم يجدهم”.

كما دعا “القوى السياسية الوطنية، وبالأخص حزب الله وحركة أمل، الى التعالي على الجراح وضبط النفس وتفويت الفرصة على أعداء الوطن من جرهم إلى ردود قد تدخل البلد في المجهول، ونحن على قناعة بأن وطنية دولة الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصر الله ستعمل على ذلك بقوة”.

وتوجه التجمع إلى “أهالي الشهداء بالعزاء”، داعيا “الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”، وطالب “الدولة اللبنانية باعتبارهم كشهداء وجرحى الجيش اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام