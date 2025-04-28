“تجمع العلماء” استنكر استهداف خيمة عاشورائية في الجاموس: لموقف وطني جامع ضد الاعتداءات الصهيونية

استنكر “تجمع العلماء المسلمين” في بيان، “قصف خيمة النصر العاشورائية في منطقة الجاموس، بحجة وجود صواريخ فيها، وهي لا تحتوي سوى على كراسٍ ومنبر للمجالس العاشورائية، وتُقام فيها نشاطات كشفية واجتماعية”.

وأعلن أنه “لم يعد مقبولا أن نبقى نتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى، ويقوم العدو الصهيوني باستهداف مناطقنا في كل لبنان خاصة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وتكتفي الدولة اللبنانية بعبارات استنكار خجولة لم تؤدِ ولن تؤدي إلى أي نتيجة، إذ المطلوب بات اليوم هو موقف وطني جامع ضد الاعتداءات الصهيونية، مبني على الاعتماد على عناصر القوة التي يمتلكها الوطن، وإعلان اليأس من الضمانات الدولية التي لم تحرك ساكنا أمام الانتهاكات التي تحصل يوميا”.

ولفت الى أن “كل اللبنانيين يسألون اليوم ما هو نفع لجنة الاشراف على وقف إطلاق النار، وما فعلت مع استمرار العدو الصهيوني بإطلاق النار وبشكل يروع المدنيين ويعرض حياتهم للخطر، كما حصل بالأمس في خيمة النصر العاشورائية التي هي مكان لإقامة مراسم عاشوراء ولنشاطات كشفية واجتماعية؟ فهل تداعت هذه اللجنة للاجتماع وصدر عنها أي بيان يندد بما حصل؟ هل قامت الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الراعية الاساس للاتفاق بالتحرك مع الكيان الصهيوني لردعه عن الاستمرار في عدوانه؟ هل تحركت فرنسا التي اضيفت للجنة باعتبارها الأم الحنون، ويمكن ان تعمل لإيقاف العدوان، أم أنها تلطت وراء الصمت الأمريكي المشبوه؟ أين هو وزير خارجية القوات اللبنانية يوسف رجي من قيامه بواجبه بالمطالبة باجتماع عاجل لمجلس الأمن بصفته المصدر للقرار 1701 لمناقشة الانتهاكات الصهيونية له، أم أن هذا الوزير لا يهمه سوى الإعلان في أكثر من مناسبة عن المطالبة بسحب سلاح المقاومة كما هي سياسة حزبه وتنفيذا للإملاءات الأمريكية وتطمينا للعدو الصهيوني الذي يريد بعد تسليم السلاح الذي لن يحصل، استباحة لبنان أكثر مما هو مستباح الآن؟”.

كما استنكر “اغتيال المواطن عامر عبد العال من بلدة حلتا، والذي كان يعمل بمزرعة دواجن مما أدى لاستشهاده”.

ودعا التجمع “رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى الطلب من الحكومة الاجتماع بشكل عاجل لاتخاذ قرار برفع شكوى عاجلة لمجلس الأمن لتحميله مسؤولياته في تنفيذ القرار 1701”.

وطالب “كرد على الانتهاكات الصهيونية، أن تعلن الدولة اللبنانية بعد اجتماع الحكومة أنها غير جاهزة لبحث مسألة سلاح المقاومة إلا بعد الانسحاب الشامل للعدو الصهيوني من كل الأراضي اللبنانية، وحل مسألة النقاط الحدودية العالقة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بالانسحاب الكامل منها ما سيثمر ضغطا دوليا على الكيان الصهيوني للانسحاب ويعطي مبررا للبنان للقيام بأي عمل للدفاع عن نفسه”.

وسأل عن “الخطوات التي قامت بها اللجنة لجهة التعويض على المتضررين من القصف الصهيوني، وأين هي الهيئة العليا للإغاثة في الحضور فورا بعد كل عملية قصف لإحصاء الأضرار والتعويض على المتضررين، أم أن الدولة استقالت من دورها وتركت للجهات المدنية التي تقوم بهذا الدور؟ ثم يقولون حصرية القرارات بالدولة اللبنانية”.

وشكر “مؤسسة جهاد البناء على الدور الذي تقوم فيه بالتعويض على المتضررين وتأمين إيوائهم في أماكن بديلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام