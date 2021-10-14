حزب الله وحركة أمل: مجموعات من “القوات اللبنانية” مارست القنص المباشر للقتل المتعمد في اعتداء الطيونة

قالت قيادتا حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك الخميس انه “في إطار التعبير السلمي الحضاري عن موقف سياسي واضح عبّرت عنه قيادة الطرفين من مسار التحقيق في جريمة المرفأ، كانت الدعوة إلى التجمّع الرمزي اليوم أمام قصر العدل في بيروت، والذي تعرّض المشاركون فيه الى إعتداء مسلّح من قبل مجموعات من حزب القوات اللبنانية التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد مما أوقع هذا العدد من الشهداء والجرحى”.

وأضاف البيان “إنّ حزب الله وحركة أمل إذ يدينان ويستنكران هذا العمل الإجرامي والمقصود والذي يستهدف الإستقرار والسلم الاهلي، يدعوان إلى تحمّل الجيش والقوى الأمنية مسؤولياتهم في إعادة الأمور إلى نصابها وتوقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء، والمحرضين الذين أداروا هذه العملية المقصودة من الغرف السوداء ومحاكمتهم وإنزال اشد العقوبات بهم”.

وتوجه الطرفان “بأسمى آيات التقدير والعرفان لأهلنا وشبابنا الصابرين الأوفياء والشرفاء الذين لبّوا نداء المشاركة ومارسوا أعلى درجات الإنضباط والإلتزام بالتعبير السلمي عن موقفهم وكانوا كما عهدناهم دومًا مثالًا في التضحية والوفاء”.

وختم البيان “نتقدّم من أهلنا أهل الشهداء بالتعزية القلبية لإستشهاد هذه الثلة من الأوفياء الذين وقعوا بين أيدي الله سبحانه وتعالى، شهداء مظلومين، معاهدين أن نتابع قضيتهم حتى تحقيق العدالة ، كما نتوجه للجرحى وأهاليهم بالتمنيات بالشفاء العاجل”.

المصدر: موقع المنار