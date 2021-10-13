الرئيس عون تابع حادثة سقوط طائرة التدريب قبالة حالات

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تفاصيل حادثة سقوط طائرة التدريب المدنية في البحر قبالة بلدة حالات، وطلب الى الاجهزة المعنية تركيز الجهود للبحث عن الطائرة والراكبين اللذين كانا على متنها.

كما استقبل رئيس الجمهورية وزيرة الاعلام السابقة منال عبد الصمد التي شكرته على الدعم الذي لقيته منه خلال توليها المسؤولية الوزارية.

وسلمت عبد الصمد الرئيس عون تقريرا تضمن ابرز ما تحقق في وزارة الاعلام خلال الحكومة الماضية والمشاريع التي اعدتها والتي تحتاج الى متابعة من الحكومة الجديدة.

واستقبل الرئيس عون النائب جورج عطاالله واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة الكورة والمشاريع الانمائية فيها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام