طائرة “إيرباص” توفر الإنترنت بأرخص تكلفة للناس حول العالم

أكملت شركة الفضاء “إيرباص” رحلتين في الستراتوسفير مدة 18 يوما لطائرتها التي تعمل بالطاقة الشمسية، Zephyr، على ارتفاع 76100 قدم فوق الأرض.

وقالت “إيرباص” إن الرحلات التجريبية التي تعمل بالطاقة الشمسية لـZephyr في طبقة الستراتوسفير – الطبقة الثانية من الغلاف الجوي للأرض – سجلت رقما قياسيا عالميا جديدا للارتفاع هذا الصيف.

وتعمل Zephyr، وهي طائرة من دون طيار مزودة بمروحتين صغيرتين، حصريا بواسطة الشمس، وذلك بفضل الألواح الشمسية التي تبطن جناحيها، ويوفر Zephyr واحد فقط، تغطية لـ 250 برجا خلويا، وبالتالي توفر الطائرة مساحة على الأرض يمكن أن تشغلها بنية تحتية ضخمة.

ويبلغ باع جناحيها 82 قدما (25 مترا)، ثلث عرض طائرة الشركة A380 المستخدمة للرحلات التجارية، وتزن أقل من 75 كغ.

وعندما تُطرح بالكامل للعملاء، سيكون التحكم فيها أرخص وأسهل من الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الهبوط وإعادة توجيهها لمهمة مختلفة.

وبما أنها تستخدم ضوء الشمس للطيران وإعادة شحن بطارياتها، فإنها لا تستخدم أي وقود ولا تنتج أي انبعاثات كربونية. وتشحن البطاريات الثانوية في رحلة ليلية بقوة ضوء النهار سابقا.

ومن المحتمل أن يقضي Zephyr قريبا حوالي ستة أشهر في الجو في كل مرة، وفقا لجانا روزنمان، رئيس أنظمة الطائرات من دون طيار في شركة “إيرباص”.

وطار كل من رحلات الستراتوسفير حوالي 18 يوما، أي ما مجموعه أكثر من 36 يوما من رحلة الستراتوسفير في الحملة.

وهذا يضيف 887 ساعة طيران أخرى إلى 2435 ساعة طيران في الستراتوسفير لـ Zephyr حتى الآن.

وتهدف حملة الطيران إلى توضيح كيف يمكن استخدام Zephyr للعمليات المستقبلية، والتحليق خارج المجال الجوي المحظور وفوق المجال الجوي المشترك مع الحركة الجوية التجارية، بعيدا عن السحب وتيارات الطائرات.

وتعمل الشركة أيضا على الترويج لها لاستخدامها في مناطق الكوارث، وغيرها من المجالات التي تتطلب معلومات في الوقت الفعلي.

وتقول شركة إيرباص إنها يمكن أن تحدث ثورة في إدارة الكوارث، على سبيل المثال، بما في ذلك مراقبة انتشار حرائق الغابات أو الانسكابات النفطية.

المصدر: ديلي ميل