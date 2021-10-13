نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز: لن نسلم الغاز اليوم لارتفاع التسعيرة والدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2021 - 10:08

نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز: لن نسلم الغاز اليوم لارتفاع التسعيرة والدولار

منذ 43 mins 13 October، 2021
نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز انطوان يمين
لبنان

أعلن نقيب “مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز” انطوان يمين في حديث إلى “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن “معامل التعبئة لن تسلم الغاز اليوم، بسبب ارتفاع التسعيرة التي لحظها جدول الاسعار الذي صدر صباحا، بالاضافة الى ارتفاع سعر الدولار”، وقال: “المعامل لا يمكنها تحمل هذه الخسائر”.

وأشار إلى أن “هناك معامل اضطرت إلى الاقفال ليس لعدم توفر الغاز، بل لعدم قدرتها على تحمل المزيد من الخسائر”، داعيا إلى “السماح لها بالبيع حسب سعر الصرف، لانها تشتري بالدولار وتبيع بالليرة، بالاضافة الى ان الجدول لا يلحظ جعالة أصحاب المعامل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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