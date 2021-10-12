رئيس وزراء اليابان يؤكد سيادة بلاده على الجزء الجنوبي لجزر الكوريل المتنازع عليها مع روسيا

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمام برلمان بلاده، أن سيادة اليابان تمتد إلى الجزء الجنوبي لجزر الكوريل. وقال كيشيدا الثلاثاء إن “سيادة بلادنا تمتد إلى الأقاليم الشمالية (في إشارة إلى الجزء الجنوبي لجزر الكوريل)، من الضروري حل قضية الأراضي، وعدم تركها للأجيال القادمة”.

وأضاف أن الحكومة اليابانية “عازمة على إبرام معاهدة سلام مع روسيا، لحل مشكلة الانتماء الإقليمي”. وكان كيشيدا، أكد خلال خطابه أمام البرلمان، منذ أيام، التزامه بالعمل على حل الخلاف على الأراضي مع روسيا الاتحادية وإبرام معاهدة سلام.

وقال كيشيدا “أعتزم مواصلة العمل على العلاقات مع روسيا)لحل قضية الأراضي في الأقاليم الشمالية وإبرام معاهدة سلام مع روسيا”، مؤكدا أنه “بدون حل قضية الأراضي لا يمكن أن تكون هناك معاهدة سلام”.

هذا وأجرى رئيس الوزراء الياباني، في وقت سابق، أول محادثة هاتفية له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد توليه منصبه، أعاد خلالها الطرفان تأكيد رغبتهما إحراز تقدم في المفاوضات بشأن إبرام معاهدة سلام بين البلدين على أساس الاتفاقات، التي تم التوصل إليها، بما في ذلك اتفاقية عام 2018.

المصدر: سبوتنيك