زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزر الكوريل الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 07:04

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزر الكوريل الروسية

منذ 1 ساعة 30 April، 2024
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