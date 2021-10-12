الدفاع الجوي الايراني ينفذ مناورات وسط البلاد صباح اليوم

اعلن قائد مقر “خاتم الانبياء (ص)” المشترك للدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد قادر رحيم زادة بان المرحلة العملانية للمناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي ستقام بعنوان “المدافعون عن سماء الولاية 1400” صباح اليوم الثلاثاء في منطقة الصحراء الوسطى في البلاد.

وقال العميد رحيم زادة في تصريح له الاثنين ان هذه المناورات ستجري بمشاركة وحدات النخبة لقوة الدفاع الجوي للجيش والقوة الجوفضائية للحرس الثوري والقوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة الصحراء الوسطى.

واضاف ان هذه المناورات تجري بهدف الارتقاء بالجهوزية القتالية للوحدات وتعزيز قدرة الردع وتقييم المنظومات الوطنية للدفاع الجوي لمواجهة التهديدات المختلفة والمكثفة والدفاع الشامل ومواجهة الحرب الالكترونية والسيبرانية ورفع مستوى المعرفة والمهارة لدى الكوادر العملانية والفنية والاحاطة الاستخبارية والتمرين على التعاضد والتنسيق بين مراكز القيادة والسيطرة للجيش والحرس الثوري في اطار شبكة الدفاع الجوي الشاملة في البلاد.

واعتبر العميد رحيم زادة جميع الفنون والتكتيكات المستخدمة في هذه المناورات بانها تركيبية ومحلية وابداعية ويتم تخطيطها وتنفيذها بما يتناسب مع هيكليات وتهديدات اليوم في العالم واضاف: ان استخدام التكنولوجيا الحديثة يعد من الخصائص البارزة لهذه المناورات.

وصرح بان من البرامج الاخرى لهذه المناورات؛ الدفاع عن المراكز الحساسة والحيوية مع تنفيذ اجراءات هجوم الحرب الالكترونية والسيبرانية الالكترونية والدفاع امام الهجمات الجوية بعيدة المدى واستخدام الاعتدة الذكية وصواريخ كروز والطائرات من دون طيار والماهولة المتخفية عن الرادار.

المصدر: وكالة ارنا