غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر خلدة باتجاه بيروت بسبب تعطل مركبة عند مدخل نفق المطار ودراج من مفرزة بعبدا في المحلة للمعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2021 - 09:24

غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر خلدة باتجاه بيروت بسبب تعطل مركبة عند مدخل نفق المطار ودراج من مفرزة بعبدا في المحلة للمعالجة

منذ 2 ساعة 12 October، 2021
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