زحمة سير خانقة على الأوتوستراد الساحلي بين صيدا وبيروت عند جسر جدرا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 19:58

زحمة سير خانقة على الأوتوستراد الساحلي بين صيدا وبيروت عند جسر جدرا

منذ 1 ساعة 3 February، 2025
زحمة سير
لبنان

تستمر زحمة السير الخانقة على الأوتوستراد الساحلي وتحديدا عند بلدة جدرا في إقليم الخروب، بسبب الأشغال التي تقوم بها وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار على وصلة جسر جدرا – سبلين.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” نقلا عن عدد من المواطنين بعد ظهر الاثنين الاثنين قوله “إنهم ما زالوا في الزحمة، منذ ساعتين والسير متوقف على الأوتوستراد وجميع الطرق الفرعية”، ودعوا “القوى الأمنية الى التدخل فورا وتنظيم حركة المرور والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين العابرين من والى بيروت والجنوب واقليم الخروب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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