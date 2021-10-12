مقتل 3 ضباط تابعين للتحالف السعودي بتفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في حضرموت جنوب شرق اليمن (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2021 - 00:24

مقتل 3 ضباط تابعين للتحالف السعودي بتفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في حضرموت جنوب شرق اليمن (يونيوز)

منذ 32 mins 11 October، 2021
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