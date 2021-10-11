السيد نصرالله : كان على الحكومة أن تقوم بجلسة مجلس الوزراء وأن لا تخرج قبل إيجاد حل في ملف التيار الكهربائي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2021 - 21:22
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رئيس مجلس النواب نبيه بري: الانتخابات النيابية ستحصل في الربيع المقبل مهما كانت الظروف والتمديد للمجلس الحالي غير مطروح
وزير الطاقة وليد فياض: المعطيات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق في منشأة الزهراني هو احتكاك أثناء عملية نقل مادة البنزين
فياض: الخسارة بلغت 250 ألف ليتر من مادة البنزين وسيتم تشكيل لجنة من مختصين لمتابعة حيثيات الموضوع
مدير منشآت النفط في الزهراني: اللجنة التقنية لتقصّي أسباب الحريق سيكون تقريرها جاهزا خلال 3 أيام بمساعدة تقنيين متخصصين
اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يشكر إيران على مبادرتها لمد لبنان بمادة المازوت وتقديم المساعدة لشعبه
تكتل بعلبك الهرمل: أكدنا لوزير التربية على حقوق المتعاقدين وعرضنا اقتراحات قدمتها كتلة الوفاء للمقاومة تخص المتعاقدين
محكمة التمييز المدنية تقرر عدم قبول طلب رد القاضي طارق البيطار المقدم من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل
وزارة الصحة العامة: تسجيل 4 حالات وفاة و202 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
المفوضية العليا للانتخابات العراقية: أدلى أكثر من 9 مليون ناخب بصوتهم في الانتخابات من أصل 22 مليون و116 ألف بنسبة 41%
قوات الإحتلال تعتدي على الفلسطينيين والمسعفين المتواجدين في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: إيجاز صحفي غدا الساعة 15:00 للكشف عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في محافظة مأرب
تونس: الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد
رئيسة الحكومة التونسية بعد أداء اليمين الدستورية: يجب إعادة الثقة بالمؤسسات ومكافحة الفساد ضمن إطار القانون
الرئيس التونسي قيس سعيّد: سننجح في إخراج البلاد من هذا الوضع المتردي وسنحبط مخططات العابثين بمقدرات الدولة
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
تونس: الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد
رئيسة الحكومة التونسية بعد أداء اليمين الدستورية: يجب إعادة الثقة بالمؤسسات ومكافحة الفساد ضمن إطار القانون
الرئيس التونسي قيس سعيّد: سننجح في إخراج البلاد من هذا الوضع المتردي وسنحبط مخططات العابثين بمقدرات الدولة
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بـ"الكذب" بشأن خفض عدد التأشيرات
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
باكستان: 20 قتيلا على الاقل وعشرات الإصابات في زلزال ضرب منطقة نائية جنوب غرب البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الخميس هو المتمم لشهر صفر المظفّر ويوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
السيد نصرالله : كان على الحكومة أن تقوم بجلسة مجلس الوزراء وأن لا تخرج قبل إيجاد حل في ملف التيار الكهربائي
منذ 31 mins
11 October، 2021
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الكهرباء في لبنان
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