السيد نصرالله : كان على الحكومة أن تقوم بجلسة مجلس الوزراء وأن لا تخرج قبل إيجاد حل في ملف التيار الكهربائي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 11 2021 - 21:22

السيد نصرالله : كان على الحكومة أن تقوم بجلسة مجلس الوزراء وأن لا تخرج قبل إيجاد حل في ملف التيار الكهربائي

منذ 31 mins 11 October، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة