الأشغال الشاقة لعملاء استحصلوا على جنسية كيان العدو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 11 2021 - 19:50

الأشغال الشاقة لعملاء استحصلوا على جنسية كيان العدو

منذ 1 ساعة 11 October، 2021
المحكمة العسكرية
لبنان

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة حكمها بحق مجموعة لبنانيين بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي.

وجاء في متن القرار الآتي: “على الأراضي اللبنانية وخارجها، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم كل من: جورج عبد الله أبو عيد، سيدي طانيوس أبو خير، سميرة حسين سليمان، سمية فارس جودية، ميراي جورج أبو عيد (قاصر)، الياس جورج أبو عيد (قاصر)، كريستيان جورج أبو عيد (قاصر) وباتريك جورج أبو عيد (قاصر) على التعامل مع العدو الإسرائيلي و الاستحصال على الجنسية الإسرائيلية، وعلى دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون إذن الحكومة اللبنانية.

وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 عاما بحق الأول والثانية والثالثة والرابعة، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتغريمهم مبلغ مليون ليرة لبنانية عن كل واحد منهم.

كما قضى الحكم بتجريم وإدانة الخامسة والسادس والسابعة والثامن وإحالة نسخة عن ملفاتهم على المرجع المختص للقصر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة