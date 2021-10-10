الصناعة الايرانية تتوقع انتاج 16.5 مليون جهاز منزلي

توقع مساعد وزير الصناعة والتجارة الايراني، تسجیل انتاج الاجهزة المنزلية 16.5 مليون جهاز في السنة المالية الجارية التي تنتهي 20 مارس/آذار 2022.

وأستطرد ” مهدي صادفي نياركي” في كلمة بمنتدى منتجي الاجهزة المنزلية وتدارس اهداف وبرامج وزارة التجارة والصناعة والمعادن اليوم السبت، أن طاقة انتاج الاجهزة المنزلية في ايران تتراوح بين 20 الى 22 مليون جهاز.

هذا وكشف وزير التجارة والصناعة رضا فاطمي أمين خلال اعمال المنتدى اليوم، عن التخطيط لمضاعفة حجم صادرات الاجهزة المنزلية حتى سنة 2026.

المصدر: وكالة انباء فارس