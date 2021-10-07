حميه عرض مع وفد نقابة مصدري ومستوردي الفاكهة والخضر لالغاء رسوم الترانزيت على الشاحنات اللبناية

عرض وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اليوم في مكتبه في الوزارة، مع وفد من نقابة مصدري ومستوردي الفاكهة والخضر في لبنان برئاسة نعيم خليل، لما يتعلق بإلغاء رسوم الترانزيت المفروضة على الشاحنات اللبناية المحملة بالمنتجات الزراعية والخسائر التي يتكبدها المزارع اللبناني كمن جراء ذلك.

وأثنى الوفد على “المبادرة التي اطلقها الوزير حميه في مجلس الوزراء بالأمس، وتكليفه رسميا بالتواصل مع نظرائه في كل من سوريا والأردن والعراق وتركيا لتأمين كل التسهيلات وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة لا سيما ما يتعلق بإلغاء رسوم الترانزيت المفروضة على الشاحنات اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام