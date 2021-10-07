كارثة قد تحدث للمرة الأولى في تاريخ أمريكا

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، مرة أخرى أمس من عواقب وخيمة إذا لم يتم رفع سقف الديون الأمريكية.

وقالت إنها تعتقد أن الاقتصاد سوف يسقط في حالة ركود إذا فشل الكونجرس في حل مسألة حد الاقتراض للحكومة الفيدرالية. وقالت يلين في مقابلة مع قناة سي إن بي سي: “أرى أن يوم 18 أكتوبر هو الموعد النهائي. وستكون هناك كارثة إذا لم يتم دفع الفواتير الحكومية، فسوف نجد أنفسنا في وضع لا نملك فيه الموارد لدفع فواتير الحكومة، أتوقع أن يتسبب ذلك أيضًا في ركود”.

تذكر أنه لعدة أسابيع، حذرت جانيت يلين من أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة بعد الآن على الوفاء بديونها في 18 أكتوبر تقريبًا. يجب على المشرعين رفع أو تعليق سقف الديون قبل ذلك، وإلا فإن الولايات المتحدة تخاطر بالتخلف عن السداد لأول مرة في التاريخ. تستخدم وزارة الخزانة حاليًا ما يسمى بإجراءات الطوارئ غير العادية لإعادة عائدات الولايات المتحدة منذ أن تم ضرب سقف الديون الأخير في نهاية يوليو.

ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات مؤقتة وستستمر حتى منتصف أكتوبر فقط، وفقًا لتقديرات وزارة الخزانة، وإلا ستضيع الثقة في قدرة واشنطن على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية في الوقت المحدد بالإضافة إلى احتمالات التأخير في شيكات الضمان الاجتماعي لحوالي 50 مليون من المحالين على المعاش. كما يمكن أن تتأخر رواتب أفراد القوات المسلحة الأمريكية.

قد يؤدي عدم اتخاذ أي إجراء أيضًا إلى ابتعاد بعض الدول عن سندات الخزانة، وبالتالي إضعاف الطلب على الدولار، الأمر الذي قد يمنح الصين، التي قد ترغب في استبدال الدولار كعملة قياسية عالمية منذ فترة طويلة، والذي يعتبر أكثر الأصول أمانًا على هذا الكوكب”. قالت يلين. “هذا يفسر جزئيًا وضع احتياطي الدولار. وتحدي الوضع من خلال عدم دفع الفواتير المستحقة سيكون له بالفعل نتيجة كارثية.”

المصدر: Investing.com