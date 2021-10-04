سلطان عٌمان يوجه بتشكيل لجنة وزارية تقيم الأضرار التي تعرضت لها منازل وممتلكات المواطنين جراء الإعصار شاهين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 4 2021 - 15:46
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
04 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
محكمة الاستئناف رفضت طلبات كف يد القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت
النائب ابراهيم الموسوي: ندين الانتهاك الأميركي السافر للقضاء في لبنان وندعو إلى اتخاذ موقف رسمي في هذا الإطار
معلومات صحفية: منسق المساعدات الدولية الفرنسية من أجل لبنان بيار دوكان سيزور بيروت اليوم
وزير الاشغال العامة علي حمية: عملية تنظيف نهر الغدير جارية خصوصا أننا على أبواب فصل الشتاء
رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر طالب الدولة برفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة ملايين ليرة لبنانية كحد أدنى
كركي أصدر قرارا بإعطاء 4 مليارات ليرة لدفع معاملات المضمونين الإختياريين
وزارة المالية أعلنت استئناف التواصل مع صندوق النقد الدولي
إعلام العدو: يبدو أن قدرات إنتاج الصواريخ في غزة لم تتضرر بشدة في عملية حارس الأسوار كما يزعم جيشنا
مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في يعبد جنوب غرب جنين واصابات بالاختناق جراء اقتحام البلدة
قوات الاحتلال تشن فجرا حملة مداهمات واعتقالات واسعة في قرية العيسوية بالقدس المحتلة
الحركة الأسيرة في فلسطين: نحمل العدو "الإسرائيلي " المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام
الحشد الشعبي يتصدى لهجوم من تنظيم "داعش" في تلال حمرين بجسر الزركة شرق محافظة صلاح الدين
وزير الخارجية السعودي: لا تزال المحادثات مع ايران في مرحلتها الاستكشافية ونأمل أن تضع أساسا لمعالجة المواضيع العالقة
الخارجية الإيرانية: المحادثات بين طهران والرياض مستمرة على أفضل وجه ولا شروط مسبقة
قائد القوة البرية في الحرس الثوري الايراني العميد محمد باكبور: أراضي دول الجوار يجب ألا تكون حاضنة للصهاينة
القوات البحرية الروسية تختبر للمرة الأولى صاروخ "تسيركون" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت من غواصة نووية
خارجية روسيا: لا نستبعد إعادة النظر مستقبلا بالعقوبات ضد طالبان ولكن ندعو لعدم الإستعجال بذلك
رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: السودان لا تمتلك المياه الكافية لتلبية استهلاك المواطنين
الحكومة السودانية: مخزون الأدوية والوقود والقمح أوشك على النفاد مع استمرار إغلاق الموانئ والطريق بين الخرطوم وبورتسودان
رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد أدى اليمين الدستورية لولاية جديدة
سيول: الكوريتان الشمالية والجنوبية تشغلان خط الاتصال الساخن بينهما عبر الحدود
البرلمان الياباني يعلن اختيار فوميو كيشيدا رئيسا جديدا للحكومة اليابانية بعد استقالة الحكومة السابقة
استطلاع رأي أجرته مجلة " ناشيونال إنترست" الأميركية: الحرب الباردة آتية وستكون هذه المرة بين الولايات المتحدة والصين
الجيش البريطاني يتولى توزيع المحروقات على محطات الوقود
مركز الطوارئ الايرانية يعلن إصابة 8 اشخاص جراء الزلزال الذي ضرب صباحا جنوب غرب البلاد
اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عُمان: تسجيل 7 حالات وفاة جديدة وبلاغات عن حالات فقدان جراء اعصار شاهين
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
سلطان عٌمان يوجه بتشكيل لجنة وزارية تقيم الأضرار التي تعرضت لها منازل وممتلكات المواطنين جراء الإعصار شاهين (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
4 October، 2021
الإعصار شاهين
سلطان عُمان
التعليقات
ذات صلة
هيئة مطارات عُمان تعلن إعادة جدولة كافة الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار “شاهين”
سلطان عمان يأمر بتغيير النشيد الوطني والعلم
سلطان عُمان يؤكد حرص بلاده على تعزيز الحوار لحل القضايا الإقليمية والدولية سلميا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}