سلطان عٌمان يوجه بتشكيل لجنة وزارية تقيم الأضرار التي تعرضت لها منازل وممتلكات المواطنين جراء الإعصار شاهين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2021 - 15:46

سلطان عٌمان يوجه بتشكيل لجنة وزارية تقيم الأضرار التي تعرضت لها منازل وممتلكات المواطنين جراء الإعصار شاهين (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 4 October، 2021
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