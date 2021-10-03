متعاقدو اللبنانية يعلنون الإضراب حتى إقرار ملف التفرغ

ثمنت لجنة مندوبي الأساتذة المتعاقدين بالساعة في كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية “تضمين البيان الوزاري لحكومة معاً للإنقاذ تعزيز دور الجامعة اللبنانية”. ولفتوا في بيان صدر عقب اجتماع عقدته اللجنة إلى أنهم “سئموا تنظيم الإعتصامات والإضرابات واللقاءات مع المسؤولين واللجان الخاصة بدراسة الملف والإطلالات الإعلامية على أنواعها في سبيل إقرار حق طبيعي ومكتسب في مسيرة الأستاذ الجامعي”، مؤكدين أن “انطلاقة العام الجامعي تتطلب حكماً إنجاز التفرغ وإقراره سريعاً في مجلس الوزراء، على أن يتضمن اسم كل زميل مستحق”.

وأعلن الاساتذة الإضراب ابتداء من 4 تشرين الأول “وعدم العودة إلى التعليم إلا بعد بت هذا الملف بشكل ناجز ونهائي”.

المصدر: الوكالة الوطنية