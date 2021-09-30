رئيس لجنة الأمن القومي الايراني: لا دولة يمكنها انكار دور ايران المؤثر في مكافحة الارهاب بالمنطقة

رأى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية وحيد جلال زادة أن “التعاون البرلماني بين ايران واستراليا بمثابة تمهيد لتوطيد العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين”، مؤكداً أن “لا دولة يمكنها انكار دور ايران المؤثر في مكافحة الارهاب بالمنطقة”. وقال جلال زادة، خلال استقباله الاربعاء السفير الأسترالية ليندال جين ساكس، إن “ماضي العلاقات بين البلدين الذي يمتد الى أكثر من نصف قرن يدلل على ارتباطهما بمصالح اقتصادية وسياسية عديدة”.

ووصف العلاقات بين ايران واستراليا بأنها “شهدت تذبذبات”، معتبرا التطورات العالمية والحظر الاميركي الجائر بأنهما تركا تأثيرات مباشرة. ووصف التعاون البرلماني بين ايران واستراليا بمثابة تمهيد لتوطيد العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين، مضيفاً أن “توطيد العلاقات البرلمانية من قبل اللجان التخصصية ومجموعات الصداقة البرلمانية يثمر عن تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بشكل لافت”.

كما أشار إلى التطورات الجارية في المنطقة والدعم الاستشاري الايراني في مكافحة الارهاب بالعراق وسوريا، مؤكداً أن سياسات الجمهورية الإسلامية الايرانية تهدف الى ارساء الاستقرار والأمن في المنطقة كما أنها ترحب بأي خطوة في هذا السياق”. وأكد قائلاً إن “أي دولة لا يمكنها انكار الدور المؤثر للجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة الارهاب بالمنطقة”.

واشار جلال زادة الى الوضع في افغانستان، مؤكداً أن “موقف ايران المبدئي يتمثل بتشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأطياف والقوميات واجتناب العنف ازاء النساء والاطفال في افغانستان”.

كما وصف التواجد الأميركي في العراق وافغانستان بأنه “أسفر عن استمرار الأزمات وزعزعة الاستقرار في هذين البلدين”. وأشار إلى نكث اميركا لعهودها في الاتفاق النووي، قائلاً إن “عودة اميركا الى الاتفاق بحاجة الى اختبار للمصداقية، وأن رفع الحظر الأميركي الجائر هو بمثابة الخطوة الاولى على طريق عودة الجمهورية الاسلامية الايرانية الى التزاماتها الواردة في الاتفاق”.

وانتقد دعم اوروبا واستراليا للحظر الأميركي الجائر ضد ايران واعتبره بأنه يلحق الأضرار باقتصاديات هذه البلدان، مؤكداً على “اعتماد مواقف مستقلة في مواجهة السياسات الأميركية الخاطئة وغير العقلانية والأحادية”.

استراليا: نرغب بتنمية العلاقات مع ايران

بدورها، أعربت سفيرة استراليا لدى طهران ليندال جين ساكس عن رغبة بلادها في تنمية العلاقات مع ايران على مختلف الصعد لاسيما الاقتصادية. وأشارت ساکس، خلال اللقاء الى ماضي العلاقات بين البلدين، مؤكدة رغبة استراليا بتوطيد العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية على مختلف الصعد. ونوهت الى تأثيرات التعاون البرلماني في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، مضيفاً أن “العلاقات البرلمانية والتعاون بين اللجان المشتركة في برلماني ايران واستراليا يكتسب الاهمية في تعزيز التعاون كما ان استراليا تولي أهمية كبيرة للعلاقات البرلمانية”.

وأشارت الى “تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين”، داعية ايضاً إلى “تطوير العلاقات في المجالات السياسية والثقافية مع ايران”، معربة عن أملها بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين مع انتهاء الحظر الأميركي”.

المصدر: ارنا