اعلام العدو: عشرات الاصابات جراء انقلاب حافلة في الجليل بعد تصادمها مع سيارة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 18:28
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الرئيس عون هنأ في مستهل جلسة الحكومة بنيلها ثقة المجلس النيابي وتمنى أن تحظى بثقة المواطنين والمجتمع الدولي
الرئيس عون: الثقة تقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية
الرئيس عون: على الحكومة أن تنكب على تنفيذ حاجات المواطنين ومنها مراقبة الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: التحدي كبير أن تعمل الحكومة لنيل ثقة الناس وهذا يتحقق إذا كنا فريق عمل واحد ومتضامن
المجلس الأعلى للدفاع: تمديد التعبئة العامة لمكافحة فيروس كورونا حتى نهاية العام مع الإبقاء على التدابير المقررة سابقا
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: يجب أن يستمر التحقيق في تفجير المرفأ كي يدان المذنب ويبرّأ البريء
لجنة عوائل شهداء انفجار المرفأ: انسحبنا وعوائلنا من الإعتصام أمام قصر العدل حفاظا على مسيرتنا برفض أي استغلال أو تسييس
حمية: ما يقوم به العدو من إجراءات في المنطقة اللبنانية الخالصة هو عدوان فاضح على السيادة وسرقة موصوفة للثروات الطبيعية
حمية: حق لبنان في ثرواته خط أحمر ولا يمكن القبول بتجاوزه ولا تفريط بالسيادة اللبنانية حتى آخر شبر من مياهنا الإقليمية
وزارة الصحة العامة: تسجيل 626 إصابة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
رئيس وزراء الأردن يصل بيروت مساء اليوم لبحث العلاقات الثنائية واستجرار الكهرباء واستيراد الغاز المصري إلى لبنان
الخارجية الفرنسية: باريس تأسف لتعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وترى أن للبنانيين الحق في معرفة ما جرى
إعلام العدو: عشرات الإصابات جراء انقلاب حافلة في الجليل بعد اصطدامها بسيارة
مصادر فلسطينية: جيش الإحتلال يعتقل 3 شبان من مركبة على حاجز حوارة جنوب نابلس
إعلام العدو: تقديم لائحة اتهام بحق الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع إضافة الى 5 أسرى آخرين قدموا لهم المساعدة
مصادر فلسطينية: العدو يعزل 13 أسيرا فلسطينيا من حركة الجهاد في سجن عسقلان بظروف صعبة
مكتب المرجع الديني السيد السيستاني: المرجعية تشجع على المشاركة في الانتخابات القادمة فهي تبقى الطريق الأسلم لمستقبل أفضل
مكتب السيد السيستاني: المرجعية لا تساند أيّ مرشح أو قائمة انتخابية على الاطلاق والأمر كله متروك لقناعة الناخبين
مكتب السيد السيستاني: على القائمين بالانتخابات إجراؤها في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية وأن يراعوا نزاهتها
الرئيس الإيراني: ثمة استعداد جيد في مختلف الدول للتعاون مع إيران وتصدير الخدمات الفنية والهندسية إحدى أفضل الأرضيات لذلك
التلفزيون الإيراني: لا صحة لخبر لقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مع مسؤولين سعوديين ولا خطط في هذا الصدد
مساعد وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز: إيران مستعدة لتمديد عقد توريد الغاز للعراق
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يبحث مع شركة "روس اتوم" الحكومية الروسية بموسكو تطوير التعاون النووي السلمي للبلدين
تونس: الرئيس قيس سعيّد يعيّن نجلاء رمضان بودن رئيسة للحكومة
الكرملين: بدء محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية
المبعوث الأممي إلى سوريا يأمل أن يسهم لقاء الرئيسين الروسي والتركي بتعزيز وقف إطلاق النار في سوريا
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
اعلام العدو: عشرات الاصابات جراء انقلاب حافلة في الجليل بعد تصادمها مع سيارة
منذ 50 mins
29 September، 2021
عاجل
اعلام العدو
الجليل
انقلاب حافلة
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