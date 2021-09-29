قوات الاحتلال تغلق حاجزي عناب وشوفة في طولكرم

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حاجزي عناب وشوفة شرق طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز نادوا عبر مكبرات الصوت بإغلاق الحاجز بشكل كامل هذه الليلة، في الوقت الذي منعوا فيه المركبات من الخروج من طولكرم، ما تسبب بأزمة مرورية.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال بوابة الحاجز المقام على مدخل قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم، أمام حركة المواطنين من سكان المحافظة ومن داخل أراضي عام 1948، كونها تعتبر المدخل الذي يسلكونه للدخول إلى مدينة طولكرم والخروج منها، ما تسبب باختناقات مرورية في المنطقة.

ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، يعيق حركة المواطنين وينغص حياة المسافرين عبرها.

المصدر: فلسطين اليوم